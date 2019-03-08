2019-03-08T17:59:58+03:00
Общество

Псковские спасатели рассказали о самых распространенных опасностях на праздниках

Угрозу несут свечи, фейерверки и курение
Виталий Суриков
Поделиться:
Псковские спасатели рассказали об опасностях на праздниках, чтобы предотвратить возможные трагедии.Псковские спасатели рассказали об опасностях на праздниках, чтобы предотвратить возможные трагедии.Фото: Александр СИДОРЕНКО
Изменить размер текста:

Псковские спасатели выделили три распространенные опасности на праздниках. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, любая из них может привести к трагедии.

Первым пунктом значатся свечи. Во время праздников люди часто любят устроить ужин при мягком свете. Не стоит свечи оставлять без присмотра, ставить к легковоспламеняющимся предметам и придумывать самодельные подсвечники. Если вы ложитесь спать, то пламя необходимо погасить.

Второй пункт – фейерверки. Сейчас их позволить себе на торжество может каждый. Не стоит из запускать близко к зданиям. Устанавливать пиротехнические изделия необходимо устойчиво. Если упаковка фейерверка повреждена, то лучше отказаться от его использования. Если устройство не сработало – не спешите к нему подходить.

Последний и самый опасный пункт – курение в нетрезвом виде. Оно становится причиной множества пожаров с летальным исходом, потому что пьяный человек может уснуть и не среагировать на возгорание. Буквально пару вздохов и человек отравляется угарным газом.

КСТАТИ

Сотрудница ГУ МЧС России по Псковской области принимает участие в конкурсе «Красавица в погонах - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ближайшие часы в Псковской области ожидается значительное усиление ветра
Михаил Ведерников вместе с сыном поздравил псковичек во время прогулки по Золотой набережной
В Себежском районе на двух дорогах ввели ограничения из-за плохого состояния покрытия
В Псковской области с 25 марта введут ограничение на проезд грузовиков
Оксана Федорова проведет в Пскове благотворительный концерт «Музыка любви»
Михаил Ведерников и Алексей Немов осмотрели здание для будущей школы спортивной гимнастики в Пскове
В Пскове объявили аукцион среди подрядчиков на реконструкцию областной библиотеки
В Псковской области начался прием проектов музыки к гимну региона
Игорь Чевжик покинул пост главы администрации Великих Лук
В Невельском районе осудили виновника ДТП со смертельным исходом
Псково-Печерский монастырь ищет потерявшую черного котенка семью
В Порховском районе неизвестные подожгли балкон двухкомнатной квартиры
Дорожников в Пскове переведут на усиленный режим работы в праздничные дни
В Пскове за некачественную уборку улиц оштрафовано несколько подрядчиков
В Великолукском районе из-за поджога сгорели два автомобиля
Губернатор об уборке Пскова: Работы еще не початый край, но положительная динамика есть
До завершения приема заявок на псковский конкурс «Лучший свадебный фотограф» остались считанные часы
Псковский губернатор потребовал от регоператора по обращению с ТКО изменить правила работы с населением
В одном из общежитий Великих Лук стычка между соседями закончилась поножовщиной
Общественная приемная завода «Титан – Полимер» откроется в Пскове
В Пскове внесены коррективы в афишу концерта Симфонического оркестра Мариинского театра
В Псковской области более 4 тысяч человек приняли участие в публичном голосовании о качестве фото и видеофиксации
В Псковскую область поступили вакцины от кори