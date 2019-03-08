Псковские спасатели рассказали о самых распространенных опасностях на праздниках

СЕГОДНЯ 17:59 2019-03-08T17:59:58+03:00

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Псковские спасатели выделили три распространенные опасности на праздниках. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, любая из них может привести к трагедии.

Первым пунктом значатся свечи. Во время праздников люди часто любят устроить ужин при мягком свете. Не стоит свечи оставлять без присмотра, ставить к легковоспламеняющимся предметам и придумывать самодельные подсвечники. Если вы ложитесь спать, то пламя необходимо погасить.

Второй пункт – фейерверки. Сейчас их позволить себе на торжество может каждый. Не стоит из запускать близко к зданиям. Устанавливать пиротехнические изделия необходимо устойчиво. Если упаковка фейерверка повреждена, то лучше отказаться от его использования. Если устройство не сработало – не спешите к нему подходить.

Последний и самый опасный пункт – курение в нетрезвом виде. Оно становится причиной множества пожаров с летальным исходом, потому что пьяный человек может уснуть и не среагировать на возгорание. Буквально пару вздохов и человек отравляется угарным газом.

КСТАТИ

Сотрудница ГУ МЧС России по Псковской области принимает участие в конкурсе «Красавица в погонах - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU