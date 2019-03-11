В Полистовском заповеднике фотоловушка запечатлела трех лосей

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-11T13:34:02+03:00

Потребность лосей в соли возрастает весной, когда приходит время линять, отращивать рога и вынашивать потомство. Фото: Полистовский заповедник.

Животные ели соль, потребность в которой у них возрастает весной и летом [видео]

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В Полистовском заповеднике три лося попали в объектив фотоловушки. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в государственном природном заповеднике, камера была расположена у солонца.

На кадрах видно, как животные пришли к специальной конструкции, где отведали соли. Этот продукт очень важен для животных весной и летом. Соль участвует в обменных процессах и помогает лосям линять и отращивать рога. Также продукт необходим для иммунитета животных и успешного продолжения рода.

Солонцы установлены в Полистовском заповеднике на границе болота и леса. Лоси обычно приходят сюда подкрепиться. За счет этих конструкций лосям не надо уходить в другие угодья, чтобы полакомиться солью. За пределами заповедника солонцы в основном используются охотниками, чтобы приманить животное.

КСТАТИ

За зиму в объектив фотоловушек Полистовского заповедника попадали разные животные. Одной из последних на видео запечатлели выдру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/696423" frameborder="0"></iframe> Лоси возле солонца..Видео: Полистовский заповедник.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU