В Полистовском заповеднике фотоловушка запечатлела трех лосей
В Полистовском заповеднике три лося попали в объектив фотоловушки. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в государственном природном заповеднике, камера была расположена у солонца.
На кадрах видно, как животные пришли к специальной конструкции, где отведали соли. Этот продукт очень важен для животных весной и летом. Соль участвует в обменных процессах и помогает лосям линять и отращивать рога. Также продукт необходим для иммунитета животных и успешного продолжения рода.
Солонцы установлены в Полистовском заповеднике на границе болота и леса. Лоси обычно приходят сюда подкрепиться. За счет этих конструкций лосям не надо уходить в другие угодья, чтобы полакомиться солью. За пределами заповедника солонцы в основном используются охотниками, чтобы приманить животное.
КСТАТИ
За зиму в объектив фотоловушек Полистовского заповедника попадали разные животные. Одной из последних на видео запечатлели выдру.
Лоси возле солонца..Видео: Полистовский заповедник.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU