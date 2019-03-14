СЕГОДНЯ 17:46 2019-03-14T17:46:55+03:00

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Псковская десантно-штурмовая дивизия получила 39 единиц новейшей бронетанковой техники. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в администрации Псковской области, на торжественном вручении присутствовали командование соединения и заместитель командующего воздушно-десантными войсками, генерал-майор Нариман Тимергазин.

В батальонный комплект, который получили псковские десантники, входит два вида гусеничных машин. Соединение теперь дополнительно укомплектовано 31-ой единицей БМД-4М и 8-ю единицами БТР-МДМ «Ракушка». Все экипажи, перед тем как получить новую технику, прошли обучение в Омске, в центре подготовки младших специалистов.

Как заметил генерал-майор Нариман Тимергазин, новая техника позволит десантникам успешно выполнять новые боевые задачи. Также новые образцы вооружения можно быстрее привести в боевую готовность.

КСТАТИ

В воздушно-десантные войска поступило уже пять подобных батальонных комплекта бронетехники. В 2019 году планируется поставка еще двух. Таким образом крылатая пехота будет оснащена новой техников почти на 70%.

ИСТОЧНИК KP.RU