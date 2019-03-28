СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-28T12:57:53+03:00

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«Титан-Полимер» запустит в Моглино безотходное производство БОПЭТ-пленки. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на 31-ой сессии областного Собрания депутатов рассказал генеральный директор предприятия Герман Петрушко.

- Для работы линии по производству БОПЭТ-пленки потребуется закупка ПЭТФ-гранул, - заметил Герман Львович. - На каждую из двух линий будут закупать по 35 тысяч тонн исходного материала. Все они будут полностью переработаны в готовый товар.

Больших сбросов воды во время производства пленки также не будет. На предприятии установят определенный закрытый контур, который заполнится один раз. В него будут только иногда добавлять воду. Техника на предприятии будет состоять только из нагревательных и охлаждающих установок. Кроме ПЭТФ-гранул на территорию завода ничего завозиться не будет.

КСТАТИ

На заводе «Титан-Полимер» планируется трудоустройство молодых псковских специалистов, подготовленных Псковским государственным университетом.

ИСТОЧНИК KP.RU