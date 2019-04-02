2019-04-02T21:32:15+03:00
Общество

В Пскове появится центр проката средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями

Сейчас будущие помещения организации ожидают ремонта
Виталий Суриков
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Представители регионального отделения всероссийского общества инвалидов предоставят возможность арендовать средства реабилитации.Представители регионального отделения всероссийского общества инвалидов предоставят возможность арендовать средства реабилитации.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Пскове появится центр проката средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом во время подписания договора о сотрудничестве между ПсковГУ и региональным отделением всероссийского общества инвалидов сообщил Эдуард Малин, заместитель председателя.

Все средства реабилитации куплены за счет средств, выделенных фондом президентских грантов. Заявку ни их получение составляла председатель регионального отделения всероссийского общества инвалидов, депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова. Для открытия центра осталось только провести косметический ремонт помещений.

- За помощью в этом мы обратились в колледж ПсковГУ, - заметил Эдуард Малин. – К нам отнеслись с пониманием, составили несколько вариантов проекта, а студенты помогут с ремонтом.

Как отметили представители общества, после анонса открытия подобного центра к ним уже стали поступать обращения по аренде средств реабилитации, что обозначает наличие спроса.

КОНКРЕТНО

Предположительно, центр откроется к концу апреля.

КСТАТИ

Люди с ограниченными возможностями смогут получать бесплатные юридические консультации (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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