2019-04-25T11:46:16+03:00
Общество

«Волонтеры Победы» просят во время движения «Бессмертных полков» в Псковской области не пользоваться флагами

Еще одна рекомендация - необходимо нести портрет или информацию о своем родственни
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
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Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая после Парада ПобедыАкция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая после Парада ПобедыФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Во время движения «Бессмертных полков» по Псковской области организаторы просят не пользоваться флагами. Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков», об этом на встрече с журналистами рассказала координатор регионального отделения «Волонтеров Победы» Екатерина Родина.

- Совершенно точно не должно быть в колонне флагов политических партий, - заметила Екатерина. - Но не стоит даже нести знамя Победы, потому что в толпе сразу начинают подниматься флаги и не видно портретов.

Еще одна рекомендация, которую дают организаторы акции в Псковской области - нести нужно портреты и информацию о своих родственниках. Они должны быть ветеранами Великой Отечественной войны.

- Были случаи в Пскове, что несли портреты вождей, - заметила руководитель организации «Вечевой орден» Ольга Родина. - Такого не стоит делать.

КСТАТИ

К акции «Бессмертный полк» в 2018 году присоединился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он рассказал корреспонденту «Комсомолки» о своих дедах-фронтовиках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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