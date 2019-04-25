«Волонтеры Победы» просят во время движения «Бессмертных полков» в Псковской области не пользоваться флагами

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-25T11:46:16+03:00

Еще одна рекомендация - необходимо нести портрет или информацию о своем родственни

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Во время движения «Бессмертных полков» по Псковской области организаторы просят не пользоваться флагами. Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков», об этом на встрече с журналистами рассказала координатор регионального отделения «Волонтеров Победы» Екатерина Родина.

- Совершенно точно не должно быть в колонне флагов политических партий, - заметила Екатерина. - Но не стоит даже нести знамя Победы, потому что в толпе сразу начинают подниматься флаги и не видно портретов.

Еще одна рекомендация, которую дают организаторы акции в Псковской области - нести нужно портреты и информацию о своих родственниках. Они должны быть ветеранами Великой Отечественной войны.

- Были случаи в Пскове, что несли портреты вождей, - заметила руководитель организации «Вечевой орден» Ольга Родина. - Такого не стоит делать.

КСТАТИ

К акции «Бессмертный полк» в 2018 году присоединился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он рассказал корреспонденту «Комсомолки» о своих дедах-фронтовиках.

ИСТОЧНИК KP.RU