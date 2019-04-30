Лучшие командные газеты на фестивале "Маленький чемпион" в Пскове получат призы

СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-30T15:29:26+03:00

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На семейном фестивале «Маленький чемпион -2019» снова состоится конкурс на самую лучшую командную газету.

Условия отбора командных газет на на конкурс просты. Главным героем должен быть ваш маленький участник забега. Обязательно укажите его имя, а дальше действуйте, как подскажет ваша фантазия: пишите текст, стихи. Украсьте газету в поддержку вашего маленького чемпиона дополнительными фото, иллюстрациями, аппликациями, шарами, лентами, цветами и так далее.

На конкурс от одной команды можно представить неограниченное количество газет.

19 мая, в день проведения фестиваля «Маленький чемпион», при регистрации на мероприятие, сообщите, что вы желаете участвовать в конкурсе «Командная газета». Это важно! Жюри будет рассматривать только те газеты, которые были размещены на отведенном для газет месте не позднее чем в 11.30.

Сильнейшими признаются работы, отличающиеся оригинальностью, яркостью, качественным выполнением.

Итоги конкурса мы подведем 19 мая до окончания фестиваля «Маленький чемпион».

Победители конкурса получат подарки.

С положением о конкурсе можно познакомиться здесь.

КОНКРЕТНО

Праздник «Маленький чемпион-2019» пройдёт в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» 19 мая. Центром мероприятия станут забеги малышей от 6 месяцев до 2 лет. Им предстоит ползком преодолеть дорожку протяженностью в 10 метров.

На фестивале пройдут конкурсы на самую интересную газету в поддержку малыша, конкурс на самую стильную команду и конкурс модников. Следите за новостями «Маленького чемпиона» на нашем сайте и группах в социальных сетях, подробнее о мероприятии для малышей читайте здесь.

Как записаться на забег.

ИСТОЧНИК KP.RU