2019-05-04T12:26:50+03:00
Общество

Жители Псковской области разделяют жесткую позицию губернатора по ремонту дорог

Накануне глава региона критически высказался в адрес подрядных компаний, занимающихся ремонтом улиц Пскова и их уборкой
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Псковичи поддержали губернатора, который раскритиковал подход подрядчиков к ремонту дорог.Псковичи поддержали губернатора, который раскритиковал подход подрядчиков к ремонту дорог.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Жители Псковской области разделяют жесткую позицию губернатора по ремонту дорог. Опрос среди своих читателей провело «Псковское агентство информации». Поводом стала реакция губернатора на работу подрядных компаний, которые в рамках контрактов ремонтируют дороги Пскова, а также выполняют гарантийный ремонт.

Михаил Ведерников раскритиковал подход в стиле «и так прокатит» и потребовал от руководства компаний ответственного отношения к работе. В противном случае с предприятиями могут быть расторгнуты контракты администрацией города, а названия компаний включат в список недобросовестных подрядчиков.

Почти 83 % опрошенных ответили, что разделяют позицию губернатора, и пора принимать кардинальные меры в отношении подрядчиков. Около 15 % высказались, что иногда бывают объективные причины в вопросе ремонта дорог, а потому подрядчики лишь частично виноваты. Остальные предположили, что компании попали «под горячую руку», но до конца мая все исправят.

КСТАТИ

Автоэксперт Александр Холодов ранее высказался в поддержку позиции главы региона. По его словам, проблема ремонта дорог характерна для всех регионов страны - кто меньшую цену предложит, тот и дорогу ремонтирует, а от этого страдает качество (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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