Жители Псковской области разделяют жесткую позицию губернатора по ремонту дорог
Жители Псковской области разделяют жесткую позицию губернатора по ремонту дорог. Опрос среди своих читателей провело «Псковское агентство информации». Поводом стала реакция губернатора на работу подрядных компаний, которые в рамках контрактов ремонтируют дороги Пскова, а также выполняют гарантийный ремонт.
Михаил Ведерников раскритиковал подход в стиле «и так прокатит» и потребовал от руководства компаний ответственного отношения к работе. В противном случае с предприятиями могут быть расторгнуты контракты администрацией города, а названия компаний включат в список недобросовестных подрядчиков.
Почти 83 % опрошенных ответили, что разделяют позицию губернатора, и пора принимать кардинальные меры в отношении подрядчиков. Около 15 % высказались, что иногда бывают объективные причины в вопросе ремонта дорог, а потому подрядчики лишь частично виноваты. Остальные предположили, что компании попали «под горячую руку», но до конца мая все исправят.
КСТАТИ
Автоэксперт Александр Холодов ранее высказался в поддержку позиции главы региона. По его словам, проблема ремонта дорог характерна для всех регионов страны - кто меньшую цену предложит, тот и дорогу ремонтирует, а от этого страдает качество (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU