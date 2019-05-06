В Псковской области в несколько раз уменьшилось количество случаев пала травы
В Псковской области с начала мая в несколько раз уменьшилось количество случаев палов травы. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, в начале месяца ежедневное количество возгораний было около 14, а 5 мая сотрудники МЧС зафиксировали только два случая горения сухой растительности.
- Специалисты провели серьезную организационную работа, - рассказали в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.- Пожарную ситуацию в майские праздники держали на особом контроле и это позволило не допустить чрезвычайных ситуаций.
Сотрудники ведомств и лесничеств не только объяснили жителям региона об опасности поджога сухой растительности, но и ежедневно патрулировали подчиненные земли. В Псковской области для обнаружения природных пожаров также применялся легкомоторный самолет.
КСТАТИ
Серьезная работа ведомств, а также установившаяся в регионе прохладная погода с дождями, позволила снизить класс пожарной опасности в Псковской области с пятого, который установили 30 апреля, до третьего.
КОНКРЕТНО
Михаил Ведерников после встречи с полпредом президента Александром Гуцаном поручил взять под особый контроль ситуацию с природными пожарами в Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU