В Пушкиногорском районе спасатели разминировали снаряд времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-08T10:18:15+03:00

Псковские спасатели обезвредили крупный снаряд, который пролежал в земле больше 70 лет. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Взрывоопасный предмет представлял опасность для жителей одной из деревень муниципалитета

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Недалеко от деревни Мошино Пушкиногорского района жители обнаружили взрывоопасный предмет. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, они сразу сообщили об этом спасателям.

- Вызов из населенного пункта поступил 7 мая, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место обнаружения взрывоопасного предмета отправились специалисты поисково-спасательного отряда из Пскова.

На месте оказалось, что жители деревни Мошино обнаружили артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра. Он пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны. Спасатели обезопасили зону вокруг взрывоопасного предмета и обезвредили ее. Теперь жителям близлежащих деревень ничего не угрожает.

КСТАТИ

Накануне спасатели обезвредили пять взрывоопасных предметов: три снаряда и две мины (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU