Псковские археологи нашли у Поганкиных палат английскую печать
Псковские археологи нашли у Поганкиных палат английскую государственную деловую печать. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», информацию о находке специалисты разместили в социальных сетях.
Сама печать выполнена из свинца. Как определили специалисты, подобные печати были в ходу примерно с 1660 по 1685 годы, когда на Туманном Альбионе правил Карл II Стюарт. В это время псковский купец Сергей Поганкин как раз укрепляет свое торговое могущество. В это время, о чем свидетельствует находка, торговые пути выходили далеко за пределы страны, а сделки заключались на самом высоком уровне.
КСТАТИ
Археологические изыскания в Музейном квартале Пскова начались в феврале 2019 года. За это время специалисты сделали несколько интересных находок. Например, фрагменты кружки из рейнской керамики с позолотой, фрагменты сосуда из венецианского стекла, а также целую пристройку к Поганкиным палатам. Крупной находкой стал полностью сохранившийся керамический киот.
ИСТОЧНИК KP.RU