СЕГОДНЯ 13:53 2019-05-13T13:53:37+03:00

На улице Шестака в Пскове станет сложнее припарковаться. Фото: Группа "Убитые дороги. Псков" в социальной сети "Вконтакте".

Водителей призывают внимательно следить за знаками и исполнять их требования

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На улице Шестака в Пскове городские власти ограничат парковку автомобилей. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом сообщила общественная организация «Убитые дороги. Псков» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Ограничения коснутся участка от улицы Генерала Маргелова до улицы Майора Доставалова. В скором времени здесь установят соответствующие знаки. Несоблюдение правил парковки на улице Шестака может послужить причиной эвакуации транспортного средства.

Ограничительные знаки появятся только на одной части улицы Шестака. Фото: "Яндекс. Карты".

В ближайшее время знаки появятся и на Октябрьском проспекте. Городская администрация установит их у дома №46, который находится недалеко от перекрестка с улицей Металлистов.

КСТАТИ

В 2019 году власти Пскова уже вводили на улицах города ограничения по парковке автомобилей. Например, знаки появились между домами № 15 и №19 по улице Звездной.

ИСТОЧНИК KP.RU