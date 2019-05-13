На улице Шестака в Пскове городские власти ограничат парковку автомобилей
На улице Шестака в Пскове городские власти ограничат парковку автомобилей. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом сообщила общественная организация «Убитые дороги. Псков» со ссылкой на администрацию муниципалитета.
Ограничения коснутся участка от улицы Генерала Маргелова до улицы Майора Доставалова. В скором времени здесь установят соответствующие знаки. Несоблюдение правил парковки на улице Шестака может послужить причиной эвакуации транспортного средства.
Ограничительные знаки появятся только на одной части улицы Шестака. Фото: "Яндекс. Карты".
В ближайшее время знаки появятся и на Октябрьском проспекте. Городская администрация установит их у дома №46, который находится недалеко от перекрестка с улицей Металлистов.
КСТАТИ
В 2019 году власти Пскова уже вводили на улицах города ограничения по парковке автомобилей. Например, знаки появились между домами № 15 и №19 по улице Звездной.
ИСТОЧНИК KP.RU
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