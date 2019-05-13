2019-05-13T16:37:49+03:00
Общество

В Псковской области на конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений выдвинуто 32 инициативы

Большая часть из них направлена на решение проблем с благоустройством
Виталий Суриков
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Эксперты выберут несколько проектов ТОСов и выделят деньги на их реализацию.Эксперты выберут несколько проектов ТОСов и выделят деньги на их реализацию.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Псковской области на конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений участники выдвинули 32 инициативы. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе администрации региона, заявки отправили 17 поселений и 11 муниципальных образований.

Над оценкой проектов трудится экспертное жюри. Сначала специалисты определят, соответствуют ли заявки конкурсным критериям. Все проекты призваны сделать жизнь людей лучше. Например, в большей части инициативы касаются благоустройства общественных территорий.

К 15 июня 2019 года жюри назовет победителей конкурса. На каждый проект, отмеченный жюри, ТОС получит 200 тысяч рублей. На эти деньги собственники смогут претворить задуманное в жизнь.

КОНКРЕТНО

В Псковской области организовано 32 товарищества общественного самоуправления. Власти Псковской области видят перспективу в развитии такого вида работы в муниципалитетах.

КСТАТИ

В Псковской области в 2019 году на поддержку ТОСов выделено 3,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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