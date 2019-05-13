13 Май 22:43 2019-05-13T22:50:29+03:00

Изначально регион на «цифру» должен был перейти в июне

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Псковская область перейдет на цифровое телевещание в середине октября. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», обновленную информацию опубликовал ТАСС, опираясь на данные Минкомсвязи.

Как отметили в ведомстве, переход на цифру затянется из-за дачного сезона в некоторых регионах России. До этого Псковская область должна была перейти на новый формат вещания в третий этап, то есть в начале июня. Теперь срок отодвинулся на 14 октября. В этот день аналоговое вещание прекратит свою работу.

Вместе с Псковской областью на четвертый этап перешли Санкт-Петербург, Севастополь, Крым, Алтай, Башкирия и еще 15 субъектов Российской Федерации.

КСТАТИ

Переход России на цифровое вещание начался с 1 января 2019 года. Предполагалось перейти на новый формат вещания в три этапа: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

КОНКРЕТНО

В Псковской области всем желающим подготовится к приему цифрового вещания помогут волонтеры. Настроить специальные приставки можно и самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU