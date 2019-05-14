2019-05-14T09:35:09+03:00
Общество

Комитет по социальной защите Псковской области начал возмещать средства за покупку телеприставок

На эти цели в регионе выделено пять миллионов рублей
Виталий Суриков
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За цифровую приставку удастся вернуть до тысячи рублей.За цифровую приставку удастся вернуть до тысячи рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Органы по социальной защите Псковской области начали возмещать средства за покупку телеприставок для приема цифрового вещания. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды — Псков», сообщение об этом размещено в социальных сетях регионального комитета.

Всего на эти цели в Псковской области выделено пять миллионов рублей. Документы органы соцзащиты начали принимать с 13 мая. Для получения компенсации от всех членов семьи потребуется иметь при себе паспорт, сведения о доходах за последние три месяца, а также чек на покупку антенны или цифровой приставки.

Право вернуть часть денег, потраченных на цифровую приставку имеют малоимущие семьи, доход на одного человека в которых не больше прожиточного минимума. Он к маю 2019 года составляет 11 536 рублей.

КОНКРЕТНО

Псковская область, как и еще 20 регионов России, лишится аналогового телевидения 14 октября. Такое решение приняло Минкомсвязи из-за дачного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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