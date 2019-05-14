Комитет по социальной защите Псковской области начал возмещать средства за покупку телеприставок
Органы по социальной защите Псковской области начали возмещать средства за покупку телеприставок для приема цифрового вещания. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды — Псков», сообщение об этом размещено в социальных сетях регионального комитета.
Всего на эти цели в Псковской области выделено пять миллионов рублей. Документы органы соцзащиты начали принимать с 13 мая. Для получения компенсации от всех членов семьи потребуется иметь при себе паспорт, сведения о доходах за последние три месяца, а также чек на покупку антенны или цифровой приставки.
Право вернуть часть денег, потраченных на цифровую приставку имеют малоимущие семьи, доход на одного человека в которых не больше прожиточного минимума. Он к маю 2019 года составляет 11 536 рублей.
КОНКРЕТНО
Псковская область, как и еще 20 регионов России, лишится аналогового телевидения 14 октября. Такое решение приняло Минкомсвязи из-за дачного сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU