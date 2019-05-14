2019-05-14T10:34:08+03:00
Общество

Руководство «Титан-Полимера»: Завод в Моглино не будет производить трихлорсилан

Это неорганическое вещество не требуется для БОПЭТ-пленок и ПЭТФ-гранул
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Псковский завод "Титан-Полимер" не будет производить опасных веществ.Псковский завод "Титан-Полимер" не будет производить опасных веществ.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Руководство «Титан-Полимера» акцентировало внимание псковичей, что завод в Моглино не будет производить такое неорганическое вещество, как трихлорсилан. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе предприятия, это вещество не используется ни в производстве БОПЭТ-пленок, ни ПЭТФ-гранул.

Информацию о том, что завод будет производить исходное вещество для создания поликристаллического кремния, распространяют противники строительства через социальные сети. Представители группы компаний «Титан» не раз опровергали эту информацию. Производство БОПЭТ-пленки получило только IV-ый класс опасности с санитарной зоной не больше ста метров, а ПЭТФ-гранулы - II-ой класс опасности с санитарной зоной не больше 500 метров.

Производство будет максимально безотходным. Бракованный продукт будет оправляться на переработку, Вода будет очищаться от примесей «активным илом». Производство также оборудуют пыле- и газоулавливателем.

КСТАТИ

Делегация общественников из Пскова побывало на предприятии группы компаний «Титан» в Омске, где им показали систему слежения за загрязнением воздуха над городом.

КОНКРЕТНО

Общее количество инвестиций в завод «Титан-Полимер» в Моглино — 13 миллиардов рублей. На предприятии будет задействовано около 500 человек. «Титан-Полимер» планирует активно привлекать на работу молодых специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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