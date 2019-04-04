Псковские общественники о поездке на омский «Титан»: Рано делать выводы

Из Пскова в Омск отправится большая группа специалистов. Едут посмотреть, что собой представляет предприятие группы компаний «Титан» в этом городе. Приглашения высланы большом количеству общественников, журналистам, тем, кто выступал на встречах с руководством предприятия критически.

Среди решившихся на поездку - руководитель региональной рабочей группы «Качество жизни», общественный инспектор Общероссийского народного фронта (ОНФ) по охране окружающей среды Сергей Елизаров.

- Поездка организована представителями компании «Титан-Полимер». Нам хотят показать, как функционирует, как организовано предприятие в Омске, как люди к нему относятся. Также мы намерены услышать о влиянии производства на экологическую обстановку в городе и регионе. Поездка будет носить ознакомительный характер с тем, чтобы члены сформированной рабочей группы имели объективное представление о том, какое предприятие появится на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе. На основании увиденного и услышанного в Омске можно будет делать объективные выводы о перспективах, - рассказал он корреспонденту «Комсомольской правды – Псков».

КОНКРЕТНО

ГК «Титан» планирует построить в Псковской области собственное производство. На предприятии намерены производить ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-пленку. Инвестор намерен вложить в реализацию проекта около 13 млрд рублей. Это как собственные, таки привлеченные средства.

Будет создано около 2000 рабочих мест. Из них на предприятии будет работать 500 человек, все остальные - на смежных производствах.

Под контроль ситуацию со строительством завода взяло и Псковское областное Собрание депутатов.