Участницы "Миссис Псков-2019" снялись в "строительной" фотосессии
Участницы Х-го юбилейного конкурса красоты и таланта "Миссис Псков 2019" приняли участие в самой необычной в этом сезоне фотосессии.
Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, конкурсантки приняли участие в фотосессии для генерального спонсора – строительной компании.
Для фотосъемки они перевоплотились в работниц строительных профессий, взяли в руки перфораторы и другие инструменты и принялись передавать настроение настоящей строительной площадки.
- Большинство участниц не знакомы со строительным инструментом, поэтому это был настоящий эксперимент, - отметили в оргкомитете конкурса.
КОНКРЕТНО
Организацией конкурса занимаются продюсерский центр «Королев продакшн», «Медиахолдинг Псковской области» и телеканал «Первый Псковский».
Финальное шоу состоится 24 мая в БКЗ филармонии.
КСТАТИ
В данный момент на сайте "Комсомольской правды-Псков" идет голосование за самую красивую участницу конкурса по мнению читателей нашего издания. Оставить свой голос можно ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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