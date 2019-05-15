2019-05-15T18:01:52+03:00
Общество

Участницы "Миссис Псков-2019" снялись в "строительной" фотосессии

Конкурсантки примерили на себя рабочую одежду и опробовали строительные инструменты
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Некоторые инструменты участницы конкурса "Миссис Псков-2019" увидели впервые.Некоторые инструменты участницы конкурса "Миссис Псков-2019" увидели впервые.Фото: Татьяна РОДИНА
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Участницы Х-го юбилейного конкурса красоты и таланта "Миссис Псков 2019" приняли участие в самой необычной в этом сезоне фотосессии.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, конкурсантки приняли участие в фотосессии для генерального спонсора – строительной компании.

Для фотосъемки они перевоплотились в работниц строительных профессий, взяли в руки перфораторы и другие инструменты и принялись передавать настроение настоящей строительной площадки.

- Большинство участниц не знакомы со строительным инструментом, поэтому это был настоящий эксперимент, - отметили в оргкомитете конкурса.

КОНКРЕТНО

Организацией конкурса занимаются продюсерский центр «Королев продакшн», «Медиахолдинг Псковской области» и телеканал «Первый Псковский».

Финальное шоу состоится 24 мая в БКЗ филармонии.

КСТАТИ

В данный момент на сайте "Комсомольской правды-Псков" идет голосование за самую красивую участницу конкурса по мнению читателей нашего издания. Оставить свой голос можно ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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