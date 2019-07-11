Квесты, спортивная площадка, напольные игры - и это на экологическом празднике «РосянкаFEST»

СЕГОДНЯ 17:23 2019-07-11T17:23:30+03:00

Изменить размер текста: A A

«Болота - это интересно!», - Полистовский заповедник берется доказать, что это не шутка. Ведь болота - это мир, полный тайн и чудес.

Хотите поспорить? Возможность представится в субботу, 27 июля, на фестивале «РосянкаFest» в Детском парке, который готовит Полистовский заповедник к своему 25-летию вместе с «Комсомольской правдой-Псков».

Организаторы знают, что псковичи любят разгуляи, так что о лекциях забудьте. Девиз нашего мероприятия «И повеселиться, и знаниями обогатиться!» Игры, мастер-классы, квесты, спортивные площадки - готовьте ваши ножки и головы.

Какие игры вы знаете? Подвижные, спортивные, настольные… А как насчет напольных? И такие будут. Ну а если вы не хотите вязнуть в «болоте», отправляйтесь на спортивную площадку или блистайте знаниями.

Даем подсказку: повторите названия птиц, следы животных и, желательно, жизненный цикл комаров. Да не пугайтесь! А на что вам логика и интуиция?

Познавать этот загадочный мир вместе с «РосянкаFEST» куда интересней.

Что такое «РосянкаFEST» читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU