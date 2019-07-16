2019-07-16T14:48:25+03:00
Общество

В Псковской области введут электронную запись на диспансеризацию и вызов врача через интернет

Первые заявки можно будет оставить на портале уже через месяц
Алиса Солнцева
Поделиться:
Через месяц записаться на диспансеризацию и вызвать врача на дом можно будет через интернетЧерез месяц записаться на диспансеризацию и вызвать врача на дом можно будет через интернетФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Директор медицинского информационно-аналитического центра Псковской области Сергей Мацепуро сообщил, что через месяц псковичам станут доступны электронная запись на диспансеризацию и вызов врача через интернет.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковском агентстве информации, об этих планах Сергей Мацепуро рассказал 16 июля в прямом эфире ПАИ-live.

Записаться в поликлинику или вызвать врача на дом будет можно на сайте k-vrachu.pskov.ru, что значительно упростит и ускорит эту процедуру. Кроме того считается, что появление электронных услуг поможет снизить ажиотаж вокруг получения номерков.

Портал «К врачу» практически готов, остается устранить некоторые неполадки. Как пояснил директор медицинского центра, онлайн-вызов врача доступен и сейчас, но в систему пока не внесены псковские реалии.

При электронной записи можно будет указать симптомы болезни и причину недуга, тогда заявка попадет в лист ожидания, а оттуда к участковому терапевту, и вот врач уже у вас дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Михаил Ведерников поддержал изменения в законе о застройке Псковской области
В Псковской области начнет работать программа по борьбе с онкологическими заболеваниями
Количество смертей в Псковской области сократится благодаря программе по сердечно-сосудистым заболеваниями
ТИК получил документы от кандидата на пост главы Усвятского района Дмитрия Петрова
Губернатор Псковской области поручил проверить работу стоматологической поликлиники в областном центре
Для участников форума «Без границ» в Псковской области установили современный сценический комплекс
Форум для активной молодёжи «Без границ» стартовал в Псковской области
При пожаре на пилораме в Псковской области пострадал рабочий
Банк «Открытие» снижает ставки по ипотеке
В Псковской области злостный неплательщик алиментов преобразился в заботливого отца
Полиция Острова задержала подростков-вандалов
Более тысячи школьников со всей России посетят Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
Объединённый Псково—Изборский музей-заповедник получил нового руководителя
Игорю Максимову выдали кандидатское удостоверение в депутаты Псковского облсобрания
Галина Неваленная зарегистрировалась кандидатом на выборы в Псковскую городскую думу
Участников волонтёрского лагеря в усадьбе Волышово в Порховском районе ждёт богатая культурная программа
Псковская область сэкономила 250 миллионов рублей на госзакупках
Волонтёрский лагерь распахнул двери в Псковской области
В Псковской области определили 17 лучших учителей региона
В краже трех велосипедов полиция подозревает 34-летнего псковича
Объединённый Псково-Изборский музей-заповедник получил государственную регистрацию