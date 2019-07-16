В Псковской области введут электронную запись на диспансеризацию и вызов врача через интернет

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-16T14:48:25+03:00

Через месяц записаться на диспансеризацию и вызвать врача на дом можно будет через интернет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первые заявки можно будет оставить на портале уже через месяц

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Директор медицинского информационно-аналитического центра Псковской области Сергей Мацепуро сообщил, что через месяц псковичам станут доступны электронная запись на диспансеризацию и вызов врача через интернет.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковском агентстве информации, об этих планах Сергей Мацепуро рассказал 16 июля в прямом эфире ПАИ-live.

Записаться в поликлинику или вызвать врача на дом будет можно на сайте k-vrachu.pskov.ru, что значительно упростит и ускорит эту процедуру. Кроме того считается, что появление электронных услуг поможет снизить ажиотаж вокруг получения номерков.

Портал «К врачу» практически готов, остается устранить некоторые неполадки. Как пояснил директор медицинского центра, онлайн-вызов врача доступен и сейчас, но в систему пока не внесены псковские реалии.

При электронной записи можно будет указать симптомы болезни и причину недуга, тогда заявка попадет в лист ожидания, а оттуда к участковому терапевту, и вот врач уже у вас дома.

ИСТОЧНИК KP.RU