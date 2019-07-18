2019-07-18T15:41:34+03:00
Общество

Как выглядит бурозубка и что ест росянка, поможет узнать «РосянкаFEST» в Пскове

Какие игры нас ждут на экологическом празднике. Спойлер от «Комсомолки»
Алиса Солнцева
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Поговорим о природе весело и нескучно.Поговорим о природе весело и нескучно.
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Мастер-классы (подробнее...), квесты (подробнее...), фотовыставка, концерт готовит гостям «РосянкаFEST». А как же игры? Да на любой вкус: спортивные, подвижные, напольные да еще и экологические.

Если у вашего ребенка тройка по природоведению, приводите его на фестиваль, ведь получать знания куда легче в игре.

На экофесте гостям доведется распознать зверя по следу или подобрать гнездо птичке. «Угадай животное» – кажется, проще простого. Ну вот вы знаете, как выглядит, например, бурозубка?

Если знаете, то уйдете с призом. А если нет, то Полистовский заповедник расскажет вам и о росянке, и о бурозубке, и о других чудесах природы.

Игры, в первую очередь, рассчитаны на детей, но возраст участников не ограничен. Любопытные дети чаще знают о природе больше нас, а мы тонем в рутине и не замечаем ничего вокруг.

Почувствуйте, как красив и интересен мир, на экологическом празднике «РосянкаFEST» вместе с Полистовским заповедником и «Комсомольской правой – Псков».

Приходите на «РосянкаFEST» всей семьей! (Подробнее...)

27 июля в 11 часов в Детском парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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