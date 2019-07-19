Первый псковский международный фестиваль колокольного звона пройдет 23 и 24 июля
В честь святой равноапостольной княгини Ольги 23 и 24 июля в Пскове пройдет международный фестиваль колокольного звона. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, участниками фестиваля станут профессиональные звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии и Латвии.
Автор проекта – Ольга Габова, звонарь церкви Пресвятой Богородицы с Полонища. Она отметила, что Псков исторически имеет право стать столицей фестиваля колокольного звона.
Уже в 16-ом веке наш город являлся крупнейшим на Руси центром производства колоколов. И по сей день почти в каждом псковском храме есть колокольные наборы, а в городе возрождаются исконные звонарские традиции.
Этот проект поддержала «Команда 2018». Псковская митрополия и управление культуры администрации города Пскова станут партнерами первого псковского фестиваля колокольного звона. Мероприятие пройдёт в рамках празднования Дней города-Пскова-2019. О том, как изменится маршрут движения общественного транспорта в праздничные дни, можно прочитать ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU