Первый псковский международный фестиваль колокольного звона пройдет 23 и 24 июля

СЕГОДНЯ 12:28 2019-07-19T12:28:51+03:00

На фестиваль приедут профессиональные звонари из Москвы, Петербурга, Белоруссии и Латвии

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В честь святой равноапостольной княгини Ольги 23 и 24 июля в Пскове пройдет международный фестиваль колокольного звона. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, участниками фестиваля станут профессиональные звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии и Латвии.

Автор проекта – Ольга Габова, звонарь церкви Пресвятой Богородицы с Полонища. Она отметила, что Псков исторически имеет право стать столицей фестиваля колокольного звона.

Уже в 16-ом веке наш город являлся крупнейшим на Руси центром производства колоколов. И по сей день почти в каждом псковском храме есть колокольные наборы, а в городе возрождаются исконные звонарские традиции.

Этот проект поддержала «Команда 2018». Псковская митрополия и управление культуры администрации города Пскова станут партнерами первого псковского фестиваля колокольного звона. Мероприятие пройдёт в рамках празднования Дней города-Пскова-2019. О том, как изменится маршрут движения общественного транспорта в праздничные дни, можно прочитать ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU