Синоптики рассказали, какой погоды ждать в День города Пскова-2019

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-19T16:57:11+03:00

Обильных осадков в праздничный день не будет

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Синоптики гидрометцентра рассказали, какой погоды ждать в День города Пскова-2019. Как сообщила «Комсомольской правде-Псков» начальник псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, обильных осадков в праздничный день не будет.

В главный день мероприятий 20 июля погода будет облачной. И хотя кратковременные осадки всё-таки возможны, в целом прогноз благоприятен. Днём воздух прогреется до +23 градусов, а ночью столбик термометра покажет от +11 до + 16 градусов. При этом будет дуть прохладный северо-западный ветер.

Влажность воздуха повысится лишь к вечеру. В этот период возможен дождь. Поэтому на прогулку синоптики советуют захватить зонт.

КСТАТИ

В День города Пскова-2019 на Октябрьской площади пройдёт концерт с участием популярной российской певицы Натали. А завершит праздник салют на берегу реки Великой. К месту проведения мероприятий можно будет добраться и на автобусах. Они в День города Пскова-2019 будут ходить по изменённой схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU