2019-08-02T11:18:07+03:00
Общество

Губернатор Псковской области: благодаря десантникам страна может спать спокойно

Глава региона поздравил военнослужащих с Днём ВДВ
Анна БЫСТРОВА
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Губернатор Псковской области поздравил воинов-десантников с профессиональным праздникомГубернатор Псковской области поздравил воинов-десантников с профессиональным праздникомФото: Дарья ХВАТКОВА
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что благодаря службе десантников страна может спать спокойно. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это обстоятельство глава региона подчеркнул во время поздравления воинов-десантников с праздником 2 августа.

Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области почти нет жителей, чья семья тем или иным образом ни была бы связана с 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. Именно поэтому День ВДВ в регионе отмечается так широко.

Губернатор отдельно остановился на том, что псковские десантники во все времена с честью и достоинством выполняли сложнейшие поручения руководства страны.

- Твёрдо уверен, что грозное оружие, которое вручила вам Родина, находится в надежных и умелых руках, - подытожил Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил военнослужащих за вклад в безопасность страны и пожелал благополучия и здоровья воинам-десантникам и их семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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