Первое место заняла Россия на армейских соревнованиях «Десантный взвод»

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-13T13:09:54+03:00

Российские десантники во второй раз доказали, что они лучшие. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Российские десантники победили на международном этапе армейских игр «Десантный взвод – 2019», проходящем в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщил корреспондент Псковского агентства информации с церемонии закрытия.

Итоги конкурса «Десантный взвод» подвели 13 августа на полигоне «Завеличье». Первое место взяла российская команда, второе – сборная Белоруссии, третье – десантники из Китая.

В этом году на армейские игры в Псковскую область приехала 21 страна. Впервые поучаствовали в конкурсе Абхазия, Южная Осетия, Камбоджа и Мали.

- ВДВ доверяют самые сложные и ответственные задачи, и вы решаете их безукоризненно, - отметил на закрытии конкурса заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Садовенко и подчеркнул, что на армейских играх люди с оружием в руках встречаются не как противники, а как друзья.

Юрий Садовенко отметил хорошую организацию конкурса, поблагодарил судейскую коллегию.

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ИСТОЧНИК KP.RU