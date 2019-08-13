2019-08-13T13:09:54+03:00
Общество

Первое место заняла Россия на армейских соревнованиях «Десантный взвод»

Конкурс "Десантный взвод - 2019" завершился
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Российские десантники во второй раз доказали, что они лучшие.Российские десантники во второй раз доказали, что они лучшие.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Российские десантники победили на международном этапе армейских игр «Десантный взвод – 2019», проходящем в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщил корреспондент Псковского агентства информации с церемонии закрытия.

Итоги конкурса «Десантный взвод» подвели 13 августа на полигоне «Завеличье». Первое место взяла российская команда, второе – сборная Белоруссии, третье – десантники из Китая.

В этом году на армейские игры в Псковскую область приехала 21 страна. Впервые поучаствовали в конкурсе Абхазия, Южная Осетия, Камбоджа и Мали.

- ВДВ доверяют самые сложные и ответственные задачи, и вы решаете их безукоризненно, - отметил на закрытии конкурса заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Садовенко и подчеркнул, что на армейских играх люди с оружием в руках встречаются не как противники, а как друзья.

Юрий Садовенко отметил хорошую организацию конкурса, поблагодарил судейскую коллегию.

Смотрите и другие материалы с конкурса «Десантный взвод».

ИСТОЧНИК KP.RU

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