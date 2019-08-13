Первое место заняла Россия на армейских соревнованиях «Десантный взвод»
Российские десантники победили на международном этапе армейских игр «Десантный взвод – 2019», проходящем в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщил корреспондент Псковского агентства информации с церемонии закрытия.
Итоги конкурса «Десантный взвод» подвели 13 августа на полигоне «Завеличье». Первое место взяла российская команда, второе – сборная Белоруссии, третье – десантники из Китая.
В этом году на армейские игры в Псковскую область приехала 21 страна. Впервые поучаствовали в конкурсе Абхазия, Южная Осетия, Камбоджа и Мали.
- ВДВ доверяют самые сложные и ответственные задачи, и вы решаете их безукоризненно, - отметил на закрытии конкурса заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Садовенко и подчеркнул, что на армейских играх люди с оружием в руках встречаются не как противники, а как друзья.
Юрий Садовенко отметил хорошую организацию конкурса, поблагодарил судейскую коллегию.
Смотрите и другие материалы с конкурса «Десантный взвод».
ИСТОЧНИК KP.RU