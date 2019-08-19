Гости «Медового фестиваля» собрали 47 тысяч рублей для малышки из Пскова
В Детском парке Пскова 17 августа прошел «Медовый фестиваль». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в псковском отделении Российского детского фонда, продажа стокилограммового благотворительного медовика принесла 47 тысяч рублей.
А это значит, что благодаря неравнодушным псковичам реабилитация для трехлетней малышки Киры Дегтяревой значительно приблизилась. Кире необходимы оздоровительные и лечебные процедуры, которые готовы предоставить в нижегородской «Клинике доктора Мышляева» за 185 тысяч 600 рублей. Подробнее смотрите здесь.
На масштабном празднике гости не только попробовали и купили мед, поучаствовали в мастер-классах и играх и повеселились от души (смотрите ФОТОРЕПОРТАЖ), но и сделали доброе дело.
Кроме того, на фестивали выбрали лучшего пчеловода области с самым вкусным медом.
ИСТОЧНИК KP.RU