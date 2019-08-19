2019-08-19T17:54:45+03:00
Общество

11,5 кубометров мусора вывезли после масштабного гуляния на «Медовом фестивале» в Пскове

Мусор удалось вывести за один раз
Алиса Солнцева
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Сегодня в Детском парке чисто.Сегодня в Детском парке чисто.Фото: Светлана Пикалёва
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области «Экопром» вывез 11,5 кубометров мусора после «Медового фестиваля» в Детском парке Пскова. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщил руководитель компании Сергей Пайст.

Специально для «Медового фестиваля» компания «Экопром» установила пять контейнеров, рассчитанных на один кубический метр, и один бункер емкостью шесть кубометров. Мусор удалось вывести за один раз, площадки фестиваля сегодня очищены.

«Медовый фестиваль» - ежегодный праздник, полюбившийся псковичам. В Детский парк приходят взрослые и дети, чтобы поучаствовать в подготовленных мероприятиях, посмотреть на яркие выступления артистов, сделать доброе дело и, конечно же, купить мед, ведь более 1600 литров меда привезли на ярмарку пчеловоды со всего региона.

Как прошел «Медовый фестиваль – 2019» смотрите в ФОТОРЕПОРТАЖЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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