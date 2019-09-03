Полицейские раскрыли кражу 248 тысяч рублей с карты псковича
Псковские полицейские раскрыли дистанционное мошенничество. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, в конце февраля пскович заявил в полицию о краже средств с его банковского счета.
Мужчина выставил объявление об аренде жилья на сайте. На предложение отреагировал потенциальный арендатор. Он позвонил, чтобы обсудить детали сделки и договориться о внесении залога за квартиру. Однако после такого телефонного разговора со счета псковича пропало 248 тысяч рублей.
Розыском преступника занимались сотрудники псковской полиции, а задержали его уже в Калуге. Звонивший – 47-летний житель Пензы, а его сим-карта зарегистрирована в Самарской области. Ранее мужчина судим за мошенничество.
Первый отдел полиции в городе Пскове открыл уголовное дело по статье «Мошенничество».
"Комсомолка" разобралась, как действуют мошенники, и подготовила памятку, чтобы псковичи не попадались на их удочку. Читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU