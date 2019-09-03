2019-09-03T10:14:02+03:00
Происшествия

Полицейские раскрыли кражу 248 тысяч рублей с карты псковича

Псковские полицейские раскрыли дистанционное мошенничество
Поделиться:
Арендодатель сообщил свои данные для получения залога.Арендодатель сообщил свои данные для получения залога.Фото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

Псковские полицейские раскрыли дистанционное мошенничество. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, в конце февраля пскович заявил в полицию о краже средств с его банковского счета.

Мужчина выставил объявление об аренде жилья на сайте. На предложение отреагировал потенциальный арендатор. Он позвонил, чтобы обсудить детали сделки и договориться о внесении залога за квартиру. Однако после такого телефонного разговора со счета псковича пропало 248 тысяч рублей.

Розыском преступника занимались сотрудники псковской полиции, а задержали его уже в Калуге. Звонивший – 47-летний житель Пензы, а его сим-карта зарегистрирована в Самарской области. Ранее мужчина судим за мошенничество.

Первый отдел полиции в городе Пскове открыл уголовное дело по статье «Мошенничество».

"Комсомолка" разобралась, как действуют мошенники, и подготовила памятку, чтобы псковичи не попадались на их удочку. Читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День солидарности в борьбе с терроризмом губернатор обратился к псковичам
За избиение незнакомца в кафе великолучанину грозит 15 лет тюрьмы
На станции Новоселье в Псковской области построят новый железнодорожный переход
Товарный поезд сбил 15-летнего подростка в Псковском районе
Банк «Открытие» предлагает повышенную ставку по счету «Моя копилка»
Вместо компенсации за услуги экстрасенса у псковича выманили почти полтора миллиона
Великолучанина наказали за рекламу конопли в соцсетях
Долг в 44 миллиона рублей выплатила строительная организация из Пскова
У «Команды 2018» появился офис в городе Дно
В новой школе города Дно провели торжественную линейку для учеников
В начале сентября пять псковских автобусов изменят маршрут из-за ремонта улицы Максима Горького
Директор печорского предприятия съездил в отпуск за границу на служебном автомобиле
Жителю Дедовичского района, который напал с топором на знакомого, назначили исправительные работы
Два витебчанина купили продукты и заправили бак на деньги псковички
Безработный великолучанин вскрыл квартиру пенсионерки и обокрал её
Жителям Печор показали мастер-класс по воркауту на новой площадке
Квесты, клуб виртуальной реальности и университетские велосипеды ждут студентов ПсковГУ в День знаний в Финском парке
Михаил Ведерников назвал псковских подрядчиков тупоголовыми
Губернатор Псковской области: с 1 сентября начинается пора вызовов и напряжённой работы
Работница островской почты семь месяцев воровала деньги из кассы