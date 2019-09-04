2019-09-04T15:37:41+03:00
Общество

В Пскове пройдет кастинг актеров на главные роли в фильм о молодежи

20 сентября на кастинг может прийти любой желающий
Алиса Солнцева
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Фото: pixabay.com. Фильм о молодежи снимут в Псковской области в 2020 году.Фото: pixabay.com. Фильм о молодежи снимут в Псковской области в 2020 году.
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«Центр поддержки кинематографии» проводит кастинг актеров на главные роли для съемки полнометражного фильма о молодежи. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, полнометражный художественный фильм будут снимать летом 2020 года в Псковской области. Режиссер кинокартины Наталья Постовалова приедет из Москвы.

На главные роли требуются юноши от 12 до 16 лет ростом до 170 сантиметров.

Попробовать себя может любой желающий без предварительной записи.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 8-911-395-77-63.

КОНКРЕТНО

Кастинг пройдет 20 сентября в 16:00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции на улице Пушкина, д. 13А (3 этаж).

В этом году на территории Псковской области проходят съемки фильма Алексея Учителя о Цое и передачи «Непутевые заметки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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