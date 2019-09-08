Петербуржцы голосуют за губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-08T12:52:55+03:00

Всего на выборах в Псковской области ожидается более 90 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В единый день голосования 8 сентября жители Санкт-Петербурга участвуют в выборах губернатора, находясь в Псковской области. По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 10:00, явка на 15 экстерриториальных избирательных участках на территории Псковской области составила 3,04 процента.

На данных участках работает 31 наблюдатель от кандидатов и Общественной палаты Санкт-Петербурга. Всего на 114 участках, открытых на территории Псковской области, присутствует 233 наблюдателя.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области по охране общественного порядка, полковник полиции Леонид Бураковский сообщил, что на участках работают более 100 сотрудников органов внутренних дел, сотрудники Росгвардии и более 100 народных дружинников.

Голосование проходит с 8:00 до 20:00, с периодичностью в несколько часов избирком сообщает данные о явке и нарушениях избирательного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU