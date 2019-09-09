Почти 80 процентов мандатов в Псковской области заняли представители «Единой России»

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-09T14:55:44+03:00

В ходе выборов замещены все 33 вакантных мандата

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Все 33 вакантных мандата в Псковской области замещены в ходе выборов 8 сентября. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук сообщил, что большую часть мест заняли представители «Единой России».

26 мандатов заняли представители «Единой России», 5 мандатов досталось «Яблоку», по одному получили депутат от КПРФ и самовыдвиженец.

Сергей Ковальчук также отметил, что на довыборах в депутатов в Псковское областное собрание и городскую думу нарушений на избирательных участках не зафиксировано.

Нарушения были зарегистрированы на выборах районных глав и губернатора Санкт-Петербурга. Всего на горячую линию связи с избирателями 8 сентября поступило 85 звонков. На выборах присутствовали наблюдатели, правоохранительные органы, росгвардейцы и народные дружинники.

ИСТОЧНИК KP.RU