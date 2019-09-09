Почти 80 процентов мандатов в Псковской области заняли представители «Единой России»
Все 33 вакантных мандата в Псковской области замещены в ходе выборов 8 сентября. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук сообщил, что большую часть мест заняли представители «Единой России».
26 мандатов заняли представители «Единой России», 5 мандатов досталось «Яблоку», по одному получили депутат от КПРФ и самовыдвиженец.
Сергей Ковальчук также отметил, что на довыборах в депутатов в Псковское областное собрание и городскую думу нарушений на избирательных участках не зафиксировано.
Нарушения были зарегистрированы на выборах районных глав и губернатора Санкт-Петербурга. Всего на горячую линию связи с избирателями 8 сентября поступило 85 звонков. На выборах присутствовали наблюдатели, правоохранительные органы, росгвардейцы и народные дружинники.
ИСТОЧНИК KP.RU