Глава Псковской области потребовал досрочно начать отопительный сезон
Глава Псковской области Михаил Ведерников потребовал досрочно начать отопительный сезон в 2019 году. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подобное решение объясняют многочисленные жалобы жителей региона на холод в квартирах.
Поручение подключить к отоплению школы, детские сады, а также учреждения здравоохранения Михаил Ведерников озвучил 20 сентября. Вслед за этим тепло должны дать и в квартирах жителей региона. Для того, чтобы отрегулировать температуру специалистам потребуется несколько дней.
Михаил Ведерников поручил главам муниципалитетов лично следить за вопросами подачи тепла в квартиры жителей Псковской области.
КСТАТИ
До похолодания отопительный сезон должен был стартовать, как и прежде, 1 октября. Однако теперь тепло в квартиры должно прийти 24-25 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU