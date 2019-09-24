Глава Псковской области потребовал досрочно начать отопительный сезон

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-24T10:30:46+03:00

В квартирах псковичей должно стать тепло уже на этой неделе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

Глава Псковской области Михаил Ведерников потребовал досрочно начать отопительный сезон в 2019 году. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подобное решение объясняют многочисленные жалобы жителей региона на холод в квартирах.

Поручение подключить к отоплению школы, детские сады, а также учреждения здравоохранения Михаил Ведерников озвучил 20 сентября. Вслед за этим тепло должны дать и в квартирах жителей региона. Для того, чтобы отрегулировать температуру специалистам потребуется несколько дней.

Михаил Ведерников поручил главам муниципалитетов лично следить за вопросами подачи тепла в квартиры жителей Псковской области.

КСТАТИ

До похолодания отопительный сезон должен был стартовать, как и прежде, 1 октября. Однако теперь тепло в квартиры должно прийти 24-25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU