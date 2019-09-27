Ульяна Михайлова назначила и.о. председателя Псковского облсовпрофа Андрея Хришкевича

СЕГОДНЯ 17:13 2019-09-27T17:13:08+03:00

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Андрей Хришкевич назначен исполняющим обязанности председателя облсовпрофа на время отсутствия Ульяны Михайловой. Как сообщили «Комсомольской правды – Псков» в областном совете профсоюзов, председатель облсовпрофа уверена, что ее заместитель справится с новыми обязанностями.

- До разрешения всех имущественных претензий ко мне лично я прекращаю управление денежными средствами Псковского областного совета профессиональных союзов, - заявила Ульяна Михайлова. С 30 сентября она берет отпуск по уходу за ребенком.

В отношении председателя Псковского облсовпрофа, депутата Псковского областного собрания Ульяны Михайловой возбудили уголовное дело. Её подозревают в растрате денег организации на частные поездки. В доме подозреваемой провели пять обысков.

- Уверена, что это решение не только правильное, но и справедливое. Областным организациям профсоюзов, входящим в состав областного профсоюзного объединения, будет полезно поработать без меня, самостоятельно организовывая хозяйственную деятельность, взаимодействие с профсоюзными учреждениями и обеспечивая доходную часть Псковского облсовпрофа, а не только расходную, - комментирует Ульяна Михайлова свой отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU