Псковичи пройдут перепись населения через «Госуслуги»

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-01T15:23:39+03:00

В 2020 году не обязательно будет ждать переписчиков

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Псковичи в 2020 году пройдут перепись населения через портал «Госуслуги». Как отмечает руководство Росстата, Всероссийская перепись населения – 2020 станет первой цифровой переписью в нашем государстве. Готова ли Псковская область к переписи в интернет-пространстве? Как предает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции в областной администрации «Год до всероссийской переписи населения», на этот вопрос ответил Денис Сергеевич Матвеев, начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области.

- Перепись населения через «Государственные услуги» в тренде. Мы будем доносить до псковичей эту мысль, - отметил Денис Матвеев.

На портале госуслуг зарегистрировано 295 тысяч жителей Псковской области. Обучение и популяризация получения государственных услуг через интернет – задача и администрации региона, и комиссии по проведению переписи населения. Безусловно, одной из трудностей цифрового взаимодействия гражданина с государством является недоступность интернета в некоторых населенных пунктах региона.

- В рамках программы «Цифровая экономика» будут к сети Интернет будут подключены порядка 600 социально значимых объектов в области. Оптоволокно придет в те населенные пункты, где никогда не было интернета, - объяснил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU