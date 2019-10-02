Специалисты горячей линии по переходу на «цифру» в Псковской области продолжат работу до 1 ноября

СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-02T11:47:56+03:00

Обратиться за помощью к операторам горячей линии можно будет в любое время суток. Фото: Евгения ГУСЕВА

Обратиться с просьбой о помощи можно будет даже в ночное время

Изменить размер текста: A A

Специалисты горячей линии по переходу на цифровое вещание в Псковской области продолжат работу и после отключения аналогового сигнала в регионе. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом вице-губернатор Николай Цветков заявил на плановом совещании 1 октября.

Как отметили участники беседы, хотя аналоговый сигнал и отключат 14 октября, до конца месяца операторы продолжат работать с обращениями с 8 утра до 10 вечера. Просьбы о помощи можно будет оставлять и ночью. В этом случае из запишут на автоответчик и примут к рассмотрению утром.

- Телефонные линии готовы к тому, чтобы принимать звонки. Всего за время работы «горячей линии» поступило более 1,5 тыс обращений, 650 из которых — заявки на настройку цифровых приставок волонтерами, — рассказал начальник управления цифрового развития и связи администрации региона Денис Матвеев.

Подробнее о компенсациях за покупку цифровых приставок и о том, как связаться с волонтёрами ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU