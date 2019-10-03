2019-10-03T10:32:36+03:00
Общество

В 2020 году в Псковской области перестроят программу газификации

Её ориентируют на десять приоритетных точек развития региона
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Прежняя программа газификации потеряла актуальность, уверен Михаил Ведерников.Прежняя программа газификации потеряла актуальность, уверен Михаил Ведерников.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В 2020 году в Псковской области перестроят программу газификации региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это обстоятельство глава региона Михаил Ведерников отметил на совещании в руководителями псковских предприятий 2 октября.

Обновлённую программу газификации ориентируют на десять приоритетных точек развития региона, так как нынешняя «версия» программы потеряла актуальность. Губернатор Псковской области, кроме того, рассказал, что ему удалось договориться с зампредом совета директоров «Газпрома» о погашении задолженностей до окончания 2019 года.

По словам Михаила Ведерникова, процесс газификации в регионе отстаёт от плана, выстроенного совместно с «Газпромом». Однако продолжение сотрудничества, уверен глава региона, позволит открыть новые горизонты в сфере строительства важных социальных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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