2019-10-09T12:46:51+03:00
Общество

Губернатор Псковской области предложил организовать музей Талабских островов

Это место, по словам главы региона, привлечёт туристов
Егор ТИМОФЕЕВ
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ФОТО: talaby.ru. Михаил Ведерников подчеркнул, что за обновлённым зданием нужно будет следить.ФОТО: talaby.ru. Михаил Ведерников подчеркнул, что за обновлённым зданием нужно будет следить.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил организовать музей Талабских островов. Как рассказали «Комсомолськой правде-Псков» в Псковском агентстве информации, с подобной инициативой глава региона выступил во время беседы с местными жителями 9 октября.

В ближайшие 2-3 года по программе «Точки роста» Талабские острова будут динамично развиваться. На их территории модернизируют уличное освещение и дороги, обеспечат бесперебойную коммуникацию с областным центром. Но помимо этого, уверен Михаил Ведерников, требуется привлечь на Талабы новых жителей и молодых специалистов.

А для их комфортного пребывания необходимы культурно-досуговые учреждения. Одно из таковых губернатор предложил организовать в местном доме культуры. И хотя в настоящее время здание переживает не лучшие времена (в нём нет окон, дверей, течёт крыша), Михаил Ведерников заверил, что в скором времени банки выделят 3 миллиона рублей на ремонт строения. Договор об этом уже заключён.

ИСТОЧНИК KP.RU

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