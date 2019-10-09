2019-10-09T13:15:19+03:00
Общество

Региональный оператор и жители Талабских островов организуют субботник

Губернатор региона Михаил Ведерников дал поручение об этом
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: talaby.ru. На Талабских островах для туристов могут ввести экологический сбор.ФОТО: talaby.ru. На Талабских островах для туристов могут ввести экологический сбор.
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Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и жители Талабских островов организуют субботник. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, подобное поручение прозвучало по итогам рабочей поездки губернатора региона Михаила Ведерникова на острова.

Как рассказали местные жители, каждый год Талабы посещают около 15 тысяч туристов и паломников. Все они оставляют мусор на этой территории. В итоге количество отходов растёт катастрофическими темпами, чего раньше не наблюдалось.

И хотя региональный оператор по обращению с ТКО прикладывает усилия для решения вопроса, работы на острове из-за тонкостей логистики обходятся дороже. В связи с этим жители Талабских островов предложили установить обязательный сбор для туристов. Эти деньги покроют часть затрат на вывоз мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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