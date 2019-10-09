В Пскове перенесли остановку автобуса № 8

СЕГОДНЯ 15:08 2019-10-09T15:08:53+03:00

Придется немного перестроить маршрут, чтобы потом наслаждаться новыми гладкими дорогами. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Пскове временно перенесли конечную остановку городского автобуса № 8. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», на конечной остановке автобуса в Орлецах с 9 по 11 октября ведутся ремонтные работы.

В связи с этим до 17:00 11 октября конечную остановку восьмого автобуса перенесли на остановку «Площадка».

Время отправления не изменилось.

Ремонт дорог сейчас активно ведется по всему городу. С 7 октября почти на месяц закрыли улицу 23 июля, объезд проходит по улице Советской. Дорогу реконструируют к 1 ноября. Об этом читайте ЗДЕСЬ.

Уже месяц ремонтные работы ведутся на участке улицы Яна Фабрициуса, реконструкция продлится до 30 ноября. Об этом ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU