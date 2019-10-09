В Пскове перенесли остановку автобуса № 8
В Пскове временно перенесли конечную остановку городского автобуса № 8. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», на конечной остановке автобуса в Орлецах с 9 по 11 октября ведутся ремонтные работы.
В связи с этим до 17:00 11 октября конечную остановку восьмого автобуса перенесли на остановку «Площадка».
Время отправления не изменилось.
Ремонт дорог сейчас активно ведется по всему городу. С 7 октября почти на месяц закрыли улицу 23 июля, объезд проходит по улице Советской. Дорогу реконструируют к 1 ноября. Об этом читайте ЗДЕСЬ.
Уже месяц ремонтные работы ведутся на участке улицы Яна Фабрициуса, реконструкция продлится до 30 ноября. Об этом ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU