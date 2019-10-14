До конца октября в 150 объектах социальной сферы Псковской области заработает высокоскоростной интернет

СЕГОДНЯ 17:07 2019-10-14T17:07:30+03:00

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До конца октября в более чем 150 социально значимых объектах Псковской области заработает высокоскоростной интернет. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в их числе оказались ФАПы, школы и колледжи, пожарные части, отделы вневедомственной охраны, а также избирательные комиссии.

По замечанию начальника управления цифрового развития и связи Дениса Матвеева, подобное нововведение даст импульс развития важных объектов соцсферы.

-На сегодняшний день разыгран государственный контракт в размере 405 миллионов рублей, который подразумевает подключение 601 объекта в течение 3-х лет. Все это реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», - заявил он и отметил, что сейчас проблем с подключением регион не испытывает.

КОНКРЕТНО

Чтобы обеспечить бесперебойное использование сети Интернет в учреждениях, на территории региона протянули 58 км кабеля. А учреждения, находящиеся на Талабских островах, подключат к интернету при помощи спутникового сигнала.

ИСТОЧНИК KP.RU