Мотоциклист, насмерть сбивший девочку в Пскове, подал апелляцию и просит смягчить наказание
Суд назначил мотоциклисту, насмерть сбившему девочку в Пскове на проспекте Энтузиастов, 4 года лишения свободы в колонии общего режима, однако мужчина не согласен с приговором. Коллеги из «Псковской правды» передали «Комсомольской правде – Псков» разговор с мамой погибшего ребенка.
- Сегодня утром, 17 октября, Марии Захаровой пришло уведомление о том, что 7 октября адвокат осужденного подал апелляцию.
- Считают приговор слишком серьезным – просят колонию общего режима заменить на колонию-поселение и срок тоже меньше. Я верю, что приговор оставят без изменений, но все равно страшно, – поделилась Мария Захарова. – Только я подумала, что все закончилось, как тут – все по новой.
26 сентября Псковский городской суд признал виновным 33-летнего мотоциклиста в гибели 6-летней девочки, приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и назначил компенсацию морального вреда в 1,5 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU