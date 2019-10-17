Мотоциклист, насмерть сбивший девочку в Пскове, подал апелляцию и просит смягчить наказание

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-17T14:34:10+03:00

Мужчина признал свою вину, и срок сократили на треть. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Суд назначил мотоциклисту, насмерть сбившему девочку в Пскове на проспекте Энтузиастов, 4 года лишения свободы в колонии общего режима, однако мужчина не согласен с приговором. Коллеги из «Псковской правды» передали «Комсомольской правде – Псков» разговор с мамой погибшего ребенка.

- Сегодня утром, 17 октября, Марии Захаровой пришло уведомление о том, что 7 октября адвокат осужденного подал апелляцию.

- Считают приговор слишком серьезным – просят колонию общего режима заменить на колонию-поселение и срок тоже меньше. Я верю, что приговор оставят без изменений, но все равно страшно, – поделилась Мария Захарова. – Только я подумала, что все закончилось, как тут – все по новой.

26 сентября Псковский городской суд признал виновным 33-летнего мотоциклиста в гибели 6-летней девочки, приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и назначил компенсацию морального вреда в 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU