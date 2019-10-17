На Пароменской и Киселева в Пскове ведутся ремонтные работы

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-17T18:00:06+03:00

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На улицах Пароменской и Киселева начались дорожные работы. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, в связи с реконструкцией дороги будет организовано одностороннее движение по одной из полос.

На улице Киселева отремонтируют участок дороги от Рижского проспекта до улицы Коммунальной. На улице Пароменской завершат ремонт, начатый ранее.

Срок окончания работ – ноябрь 2019 года.

На реконструкцию ушло 17 миллионов рублей, выделенных по муниципальной программе «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». Подрядчик должен заменить дорожное покрытие, установить бортовой камень, восстановить разрушенные участки тротуаров.

КСТАТИ

В городе ведутся работы на улице Волкова, участок дороги закрыт для движения до 15 декабря.

Недавно перекрыли перекресток улиц Фабрициуса и Гражданской.

ИСТОЧНИК KP.RU