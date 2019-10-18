2019-10-18T17:40:38+03:00
Общество

Мероприятия ночи искусств во Пскове построят вокруг памятников, включённых в список ЮНЕСКО

2 ноября в областном центре пройдут бесплатные экскурсии
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
На храмах из списка ЮНЕСКО должны появиться информационные таблички, - уверены сотрудники музея.На храмах из списка ЮНЕСКО должны появиться информационные таблички, - уверены сотрудники музея.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Мероприятия ночи искусств во Пскове построят вокруг памятников, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, об этом на встрече с журналистами заявил и.о. гендиректора Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев.

По его словам, ночь искусств в областном центре планируется провести 2 ноября. С этот день жителей и гостей города ждут бесплатные дневные и вечерние пешеходные экскурсии по церквям, оказавшимся в списке (ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ). Мероприятия продолжатся 3 ноября вечерней лекцией о памятниках. Она состоится в проектном офисе «Команды 2018».

В связи с размахом культурного мероприятия, заключил исполняющий обязанности гендиректора, на каждом из памятников ЮНЕСКО должна появиться табличка с разъясняющей информацией. Важно, чтобы церкви были узнаваемы жителями города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские и неравнодушные псковичи закрасили 85 граффити с рекламой наркотиков
В деревнях Печорского района началась ликвидация свалок
В рамках модернизации автопарка в Псковскую область закупят 70 автобусов
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров впервые приехал в Псковскую область с рабочим визитом
Автомобили столкнулись на Запсковье из-за отказавших тормозов «Тойоты»
Псковичка погибла от рук мужа-тирана спустя год после первого избиения
Береговую линию четырёх озёр Гдовского района очистили от мусора
С 1 ноября подорожает проезд в автобусе в населенных пунктах Псковской области
Tele2 и Псковский государственный университет договорились о сотрудничестве
Пскович и его несовершеннолетняя подруга окажутся на скамье подсудимых за распространение наркотиков
В Псковской области увеличат время продажи алкоголя
Власти Псковской области обговорили с дольщиками вопросы ввода в эксплуатацию домов на улице Юбилейной
На Пароменской и Киселева в Пскове ведутся ремонтные работы
Грузчик из псковского супермаркета избил пенсионера, который вытаскивал просроченные продукты из мусорки
35 тонн молочной продукции не пустили на территорию Псковской области
Мотоциклист, насмерть сбивший девочку в Пскове, подал апелляцию и просит смягчить наказание
Имена героев-десантников у памятника «Купол» в Псковском районе выгравируют на гранитных плитах
Директор и основатель Детской школы искусств Пскова покинул должность
В аварии в Пушкиногорском районе погиб житель Республики Беларусь
До двадцати лет тюрьмы за производство наркотиков грозит жителю Струг Красных
Новый светофор подключили на улице Юбилейной в Пскове
Водителей Псковской области 17 октября ожидают массовые проверки
Пробку от старинного спиртного и перстень с романтической надписью нашли псковские археологи
В осенний период в Пскове ежедневно проверяют педофилов
С начала года в Великих Луках построили более 80 домов
В Псковском гидрометцентре рассказали, можно ли считать понижение уровня воды в Чудском озере экологической катастрофой