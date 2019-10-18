Мероприятия ночи искусств во Пскове построят вокруг памятников, включённых в список ЮНЕСКО

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-18T17:40:38+03:00

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Мероприятия ночи искусств во Пскове построят вокруг памятников, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, об этом на встрече с журналистами заявил и.о. гендиректора Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев.

По его словам, ночь искусств в областном центре планируется провести 2 ноября. С этот день жителей и гостей города ждут бесплатные дневные и вечерние пешеходные экскурсии по церквям, оказавшимся в списке (ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ). Мероприятия продолжатся 3 ноября вечерней лекцией о памятниках. Она состоится в проектном офисе «Команды 2018».

В связи с размахом культурного мероприятия, заключил исполняющий обязанности гендиректора, на каждом из памятников ЮНЕСКО должна появиться табличка с разъясняющей информацией. Важно, чтобы церкви были узнаваемы жителями города.

ИСТОЧНИК KP.RU