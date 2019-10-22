2019-10-22T15:26:11+03:00
Общество

Псковские дачники неохотно идут на контакт с компанией «Экопром»

Жители региона жалуются на высокую цену за услуги регоператора
Анна БЫСТРОВА
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Коренные жители посёлка недовольны: дачники мусорят, а платить за вывоз отходов приходится им.Коренные жители посёлка недовольны: дачники мусорят, а платить за вывоз отходов приходится им.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Дачники Псковской области, по словам директора компании «Экопром» Сергей Пайста, неохотно идут на контакт с региональным оператором по обращению с ТКО. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, по его замечанию, проблему с вывозом мусора с дачных территорий решить полностью пока не удалось.

- Есть ряд дачников, которые заключают временный договор на оказание услуг по вывозу ТКО, добросовестно подходят к вопросам экологии региона и в целом страны. Но есть и другая категория, - заявил Сергей Пайст.

КСТАТИ

Вечером 21 октября на сайт губернатора Псковской области поступило обращение от жителей посёлка Ямм Гдовского района, которые недовольны неоправданно высокой ценой за услуги регионального оператора. Потому что большую часть мусора, по словам местных жителей, они сжигают в печах.

- По закону сжигать мусор запрещено. Его нужно передавать специализированным организациям, которые вывезут отходы, - заявил в ответ на ситуацию директор «Экопрома».

ИСТОЧНИК KP.RU

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