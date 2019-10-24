Победители «Губернаторского дневника» отправляются в Москву на шоу Алексея Немова

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-24T16:31:46+03:00

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Победители акции «Губернаторский дневник» прошлого года отправляются в Москву на шоу легенды спорта Алексея Немова. Наши победители до сих пор получают призы за свою отличную учебу.

В сентябре ребята побывали на чаепитии у губернатора Псковской области. На встрече Михаил Ведерников пообещал гимнастке Арине Савицкой и ее родителям билеты на шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, но в ходе подготовки подарка переменил свое решение и выделил 30 билетов для всех участников.

Спортивный комплекс «Лужники» не единственное место, где побывают ребята. Комитет по образованию Псковской области совместно с «Комсомольской правдой – Псков» организует двухдневную экскурсионную программу для юных псковичей и их родителей.

Начнется день с автобусной экскурсии по столице России, побывают псковичи и на ВДНХ. На следующий день наши школьники посетят Московский Кремль и новое сердце Москвы – парк «Зарядье».

КСТАТИ

Акцию "Губернаторский дневник" мы запустили уже в седьмой раз. Условия участия ищите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU