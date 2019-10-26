2019-10-26T12:56:30+03:00
Общество

Псковичи-победители акции «Губернаторский дневник» прогулялись по Красной площади и посетили шоу Алексея Немова

Во второй день отличников ждёт экскурсия по парку «Зарядье»
Анна БЫСТРОВА
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Двухдневной поездкой победителей акции наградил губернатор Псковской области.Двухдневной поездкой победителей акции наградил губернатор Псковской области.
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Псковичи, победившие в акции «Губернаторский дневник», а также их родные прогулялись по Красной площади и посетили шоу Алексея Немова. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков», этим путешествием отличников наградил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

30 псковичей не только познакомились с главными достопримечательностями Москвы, но и увидели театрализованное спортивно-гимнастическое шоу четырехкратного Олимпийского чемпиона Алексея Немова в спорткомплексе «Лужники». После ребят ждало личное знакомство с Алексеем Немовым. К победителям присоединился и глава региона, который также присутствовал на шоу с семьей.

Псковичи увидели выступление более 250 гимнастов и акробатов.

Псковичи увидели выступление более 250 гимнастов и акробатов.

Некоторые из отличников впервые побывали в столице.

- Это маленькое путешествие я буду вспоминать очень долго. Все, что когда-то разглядывал на картинках, по телевизору, смог увидеть сам. Для меня очень важно, что такие же эмоции и у моей мамы, которая также смогла поехать со мной, — поделился Степан Тимофеев из деревни Кудеверь Бежаницкого района, который впервые оказался в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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