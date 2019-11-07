На десятках улиц Пскова нет ливневых канализаций

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-07T13:10:44+03:00

Власти города знают о проблеме и ищут способы ее решения. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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- Ливневка – это боль города Пскова, - подтвердил глава администрации Пскова Александр Братчиков на встрече с журналистами 7 ноября, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Администрация города планомерно ведет работы по улучшению дорожной сети Пскова.

- Мы планируем разработать целостный проект ливневых канализаций города Пскова, - заявил Александр Братчиков. – Мы уже приблизительно понимаем, сколько это будет стоить. В любом случает работу нужно выполнять, и мы будем постепенно ее реализовывать.

Одной из причин затоплений в периоды дождей Александр Братчиков назвал отсутствие ливневок на некоторых улицах города. Еще в советское время при строительстве дорог власти не предусмотрели дождевую канализацию на участках улиц Металлистов, Льва Толстова, Гражданской, Некрасова, Спегальской и некоторых других, а также в Завокзалье и районе «Кирпичи».

Глава городской администрации сказал, что в скором времени ливневка будет построена на улице Молодежной и в районе Завокзалья, уже разрабатывается проект реконструкции на улицах Алехина и Технической. Кроме того, на ремонтируемых улицах города прокладывается новый водоотвод.

КСТАТИ

Председатель профильного комитета Борис Елкин также прокомментировал готовность псковских ливневок к аномальным дождям в начале ноября.

А приюту для животных "Лесопилка" после затопления требуется помощь добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU