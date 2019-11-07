На десятках улиц Пскова нет ливневых канализаций
- Ливневка – это боль города Пскова, - подтвердил глава администрации Пскова Александр Братчиков на встрече с журналистами 7 ноября, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».
Администрация города планомерно ведет работы по улучшению дорожной сети Пскова.
- Мы планируем разработать целостный проект ливневых канализаций города Пскова, - заявил Александр Братчиков. – Мы уже приблизительно понимаем, сколько это будет стоить. В любом случает работу нужно выполнять, и мы будем постепенно ее реализовывать.
Одной из причин затоплений в периоды дождей Александр Братчиков назвал отсутствие ливневок на некоторых улицах города. Еще в советское время при строительстве дорог власти не предусмотрели дождевую канализацию на участках улиц Металлистов, Льва Толстова, Гражданской, Некрасова, Спегальской и некоторых других, а также в Завокзалье и районе «Кирпичи».
Глава городской администрации сказал, что в скором времени ливневка будет построена на улице Молодежной и в районе Завокзалья, уже разрабатывается проект реконструкции на улицах Алехина и Технической. Кроме того, на ремонтируемых улицах города прокладывается новый водоотвод.
КСТАТИ
Председатель профильного комитета Борис Елкин также прокомментировал готовность псковских ливневок к аномальным дождям в начале ноября.
А приюту для животных "Лесопилка" после затопления требуется помощь добровольцев.
ИСТОЧНИК KP.RU