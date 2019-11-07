Центр Пскова должен быть пешеходным, считают власти города

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-07T13:40:29+03:00

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Администрация Пскова и губернатор Псковской области обсуждают вопрос о преобразовании центра города в пешеходную зону. На брифинге 7 ноября глава городской администрации Александр Братчиков заметил, что в дальнейшем на улицах города главным должен стать пешеход, передает «Корреспондент «Комсомольской правды – Псков». В связи с этим при реконструкции улиц особое внимание будет уделяться увеличению количества пешеходных дорожек.

- Все города, особенно европейские, идут к тому, чтобы центр города становился пешеходным, - заметил Александр Братчиков.

Так как площадь Ленина в Пскове является транзитной и связывает несколько городских районов, появляется необходимость в дорогах, по которым автолюбители смогут объезжать центр.

Появление пешеходной зоны сделает город более комфортным для жизни, а новая организация движения не создаст дискомфорта водителям, считают в администрации Пскова. Об этом уже заговорили псковские архитекторы.

КСТАТИ

Еще одной темой брифинга стала работа ливневых канализаций в Пскове.

ИСТОЧНИК KP.RU