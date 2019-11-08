В Пскове появится самый большой в регионе «Спортмастер»

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-08T09:45:13+03:00

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Самый большой магазин «Спортмастер» в области скоро откроется в Пскове. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из аккаунта руководителя группы компаний «ЛУГ» Яна Лузина, огромный магазин спорттоваров появится в торговом комплексе «ПИК60».

Площадь нового «Спортмастера» будет почти 2 тысячи квадратных метров.

- С учетом развития физической культуры и спорта в нашем регионе - такого магазина нам действительно не хватает! – комментирует новость пскович.

КСТАТИ

Неделю назад Ян Лузин объявил, что в «Акваполисе» появится не только «Перекресток», но и магазин нового и современного формата – фреш-маркет «Корзинка».

ИСТОЧНИК KP.RU