2019-11-08T12:51:44+03:00
Общество

С сегодняшнего дня алкоголь в Псковской области продают с 10 утра до 22 вечера

Постановление губернатора вступило в силу
Алиса Солнцева
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Псковичи одобрили это решение.Псковичи одобрили это решение.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 8 ноября, вступают в силу изменения времени розничной продажи алкоголя. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», губернатор Псковской области подписал соответствующий документ 23 октября. Постановление вступает в силу сегодня, спустя 10 дней после его публикации на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.

Теперь алкоголь можно купить с 10:00 до 22:00, ранее же продажа завершалась в 21:00.

Причиной такого решения послужила проблема реализации некачественной алкогольной продукции и высокий спрос на спиртное в «наливайках». По мнению властей, увеличение времени продажи алкоголя позволит проверенным магазинам с качественной продукцией оставаться конкурентоспособными в вечернее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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